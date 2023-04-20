Яблуня – зимостійкий плід, який може рости навіть у -40. На ріст й розвиток дерев значно впливає освітленість місця, де вони зростають. Мають значення й інші особливості догляду за яблунями. Про що йдеться – розповість 24 Канал.

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Чому не можна косити траву біля яблунь

Яблуню часто садять біля будинку як для прикрашання саду, так і для дозрівання смачних і стиглих плодів. Адже яблуні красиво цвітуть та дуже гарно пахнуть, а самі яблука є дуже корисними й поживними фруктами.

Тож садівник, який вирощує яблуні, має знати про правила догляду за ними.



Стиглі яблука / Фото Canva

Досвідчені дачники знають, що не рекомендується скошувати траву біля яблунь. Це пояснюється тим, що бур'яни не є шкідливими, а навпаки – корисні для дерева. Так відбувається тому, що у високій траві переважно сидять корисні комахи, які можуть позбавити яблуню від плодожерки, котра нищить фрукти.

Тому садівники кажуть, якщо ви маєте проблеми з плодожеркою, то не потрібно скошувати траву в пристовбурному колі. Адже там можуть перебувати жужелиці, жуки-пожежники чи хижі клопи, які активно борються зі шкідниками.

Посадка інших дерев біля яблуні

Гарним варіантом буде посадити біля яблуні інші дерева і кущі, які будуть допомагати боротися зі шкідниками.