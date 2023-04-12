Часто дачники вагаються, які органічні та мінеральні добрива потрібні їхнім деревам, у яких пропорціях та коли удобрювати. Питань виникає чимало. Тож 24 Канал поділиться, коли та чим удобрювати плодові дерева навесні.

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Чим підживлювати дерева

Навесні дерева і кущі мають найбільше потребують азот. Він має велике значення для їх росту, розвитку міцної кореневої системи, а також формування нового листя, квітів і плодів.

Піджива азотом допомагає підвищити врожай і якість плодів. Окрім азоту навесні дерева потребують таких елементів як: калій, магній, фосфор, залізо, сірка, бор, кобальт, мідь, марганець.



Як удобрювати плодові дерева / Фото Pexels

Є два шляхи, аби підгодувати плодові дерева і чагарники. Перший – комплексні мінеральні добрива, які є продуктом хімічної промисловості. Їх розробляють з урахуванням потреб певних видів культур в різний період. Другий – це органічні речовини, які виникли через природні процеси. Зокрема, пташиний послід, коров'ячий гній, компост.

Поради щодо підгодівлі

Калієвмісні добрива варто використовувати лише в розведеному вигляді. Такі добрива радять розводити цинком чи залізом. Найбільш вживаним засобом для удобрення плодових дерев і чагарників є калій сірчанокислотний.

Правильна кількість препарату допоможе чагарникам і деревам отримати потрібні речовини й забезпечить урожай. Гарний результат буде і якщо змішати фосфорні та калійні добрива.

Добрива, які містять фосфор, допомагають рослинам в адаптаційний період, роблять їх стійкими до морозів. Ці удобрення варто вносити навесні, глибоко в землю, аби коренева система добре ввібрала всі корисні елементи. Піджива сприятиме покращенню якості й кількості плодів.

Важливо знати, що хімічні речовини з підгодівлі до коріння дерева чи куща допомагає переносити вода. Тому після застосування сухого добрива треба дуже добре поливати насадження.

Рідкі добрива не варто вносити в суху землю, щоб на коренях не залишилися опіки.

Для насичення землі вітамінами, рекомендовано вносити аміачну селітру або сечовину. Живлення рослини через корінь відбувається поступово. Тому з кожним випаданням дощу або поливом дерева, корисні речовини опускаються ближче до коріння рослини.

Садові культури не варто удобрювати впродовж першого року після посадки.

Коли підживлюємо дерева, пам'ятаймо, що коренева система дорослого дерева виходить за межі його крони майже на 50 сантиметрів

Добриво рекомендується вносити у вечірній час.