Україна стає все привабливішою для закордонних режисерів. Однак не всі представники Голлівуду наважуються розгортати знімальний майданчик в Києві. Чого бракує вітчизняній кіноіндустрії – розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Чому Голлівуд не поспішає на зйомки в Україну

Наприкінці серпня 2020 року відбулась вітчизняна прем'єра фільму Крістофера Нолана "Тенет". Стрічка стала найочікуванішою новинкою літа та наробила чимало галасу. Згадали у фільмі й Україну, однак зйомки цієї частини режисер вирішив проводити в Естонії. Це в інтерв'ю "Українській правді" прокоментував міністр Олександр Ткаченко.

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За його словами, у вітчизняній кіноіндустрії є чимало проблем, які впливають на рішення представників Голлівуду змінити локацію зйомок.

"Це інфраструктура, яка в нас не найкраща. Це можливість наших виробників розмовляти якісною англійською мовою, щоб розвивати співпрацю із Заходом… Я за те, щоб ми якомога ширше розвивали співпрацю зі світовими платформами, зокрема інтернет-платформами, але для цього ще має бути багато що зроблено", – розповів Олександр Ткаченко.

Яка ситуація з кіноіндустрією в Україні

В Україні створюють десятки кінострічок, які виборюють перемоги на вітчизняних та закордонних кінофестивалях. Проєкти отримують фінансування від держави. Однак, як розповів Олександр Ткаченко, ринку, щоб створювати якісний україномовний контент, наразі немає.

"Якщо ви говорите про фільми, то держава фінансує ці фільми. Це не ринок. Це ринок, який дотується державою. Якщо ми говоримо про візуальний продукт на телебаченні, певною мірою для тих каналів, які є прибутковими, це ринок. Але чи є ринок візуального продукту інформаційного ринку? Якщо ми говоримо про інформаційні канали – навряд чи. Жоден з них не є прибутковим. Тому давайте розділяти", – додав Ткаченко.

Збільшити україномовний контент, на думку Олександра Ткаченка, можна завдяки певним пільгам і створення умов для просування україномовного візуального не тільки за рахунок держави. За словами міністра, наразі створили програму грантів, яка дає змогу розвиватись. Перша стадія цього процесу пройшла.

Розвитку кіноринку завадив і коронавірус. Через кризу, за словами Олександра Ткаченка, його відомство шукає додаткові іноземні інвестиції.

Наразі ж є і перші перемоги – це створення курсів іноземної мови для кіномитців, а також розвиток можливостей для просування україномовного продукту не тільки в Україні, але й в світі.