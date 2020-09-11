Украина становится все привлекательнее для иностранных режиссеров. Однако не все представители Голливуда решаются разворачивать съемочную площадку в Киеве. Чего не хватает отечественной киноиндустрии – рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Почему Голливуд не спешит на съемки в Украину

В конце августа 2020 года состоялась отечественная премьера фильма Кристофера Нолана "Довод". Лента стала самой ожидаемой новинкой лета и наделала немало шума. Вспомнили в фильме и Украину, однако съемки этой части режиссер решил проводить в Эстонии. Это в интервью "Украинской правде" прокомментировал министр Александр Ткаченко.

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По его словам, в отечественной киноиндустрии есть немало проблем, которые влияют на решение представителей Голливуда изменить локацию съемок.

"Это инфраструктура, которая у нас не лучшая. Это возможность наших производителей разговаривать на качественном английском языке, чтобы развивать сотрудничество с Западом... Я за то, чтобы мы как можно шире развивали сотрудничество с мировыми платформами, в частности интернет-платформами, но для этого еще предстоит многое сделать", – рассказал Александр Ткаченко.

Какова ситуация с киноиндустрией в Украине

В Украине создают десятки кинолент, которые борются за победы на отечественных и зарубежных кинофестивалях. Проекты получают финансирование от государства. Однако, как рассказал Александр Ткаченко, рынка, чтобы создавать качественный украиноязычный контент, пока нет.

"Если вы говорите о фильмах, то государство финансирует эти фильмы. Это не рынок. Это рынок, который дотируется государством. Если мы говорим о визуальном продукте на телевидении, в определенной степени для тех каналов, которые являются прибыльными, это рынок. Но есть ли рынок визуального продукта информационного рынка? Если мы говорим об информационных каналах – вряд ли. Ни один из них не является прибыльным. Поэтому давайте разделять", – добавил Ткаченко.

Увеличить украиноязычный контент, по мнению Александра Ткаченко, можно благодаря "некоторым льготам и созданию условий для продвижения украиноязычного визуального продукта здесь и не только за счет прямых дотаций от государства". По словам министра, сейчас создали программу грантов, которая позволяет развиваться. Первая стадия этого процесса прошла.

Развитию кинорынка помешал коронавирус. Из-за кризиса, по словам Александра Ткаченко, его ведомство ищет дополнительные иностранные инвестиции.

Пока же есть и первые победы – это создание курсов иностранного языка для кинематографистов, а также развитие возможностей для продвижения украиноязычного продукта не только в Украине, но и в мире.