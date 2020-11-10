Український шоумен Володимир Остапчук став однією з найобговорюваніших персон останнього року, адже всього за 1 рік він встиг розлучитись з першою дружиною Оленою Войченко та одружитись із коханою Христиною Горняк. На весіллі з нею він розплакався, і лише зараз чоловік пояснив, що викликало у нього такі емоції.

Ще 15 жовтня закохана пара Володимира Остапчука та Христини Горняк одружились в одному з розкішних комплексів за Києвом. На святі були найближчі друзі та родичі пари, щоправда, без першої дружини Олени та двох дітей – Евана та Емілії. На вечірній церемонії Христина та Володимир обмінялись шлюбними клятвами, які розчулили багатьох гостей. Втім, якщо наречена стримувала емоції та продовжувала читати клятву, то Володимир розплакався і впав на коліна, коли його пригорнула до себе Христина.

Зверніть увагу Володимир Остапчук розплакався, коли побачив наречену Христину біля вівтаря: відео

Тоді ж чимало фанатів звинуватили ведучого у лицемірстві та грі на публіку, але Володимир майже через місяць після свята пояснив, що чоловіки також можуть плакати. На його думку, хлопців з дитинства вчать стримувати емоції та не демонструвати їх на публіку, через що у людей виникає така неоднозначна реакція на сльози чоловіка.

"Чоловіки не плачуть? Так-так, я чув, багато говорили, мовляв, ось Остапчук актор, "дайте йому Оскара", навіщо розпускати соплі і все в подібному роді. Так чому ж нам, чоловікам "не можна плакати"? Що нам говорили в дитинстві? Згадайте? Терпіти, мовчати, придушувати і в собі виношувати всі емоціі. Так, уявіть, що чоловіки теж люди, і у нас теж є і переживання, і сумніви, і страхи.

І часто замість "обійми мене, мені страшно" чоловік скочується в агресію або мовчки закипає", – зазначив Остапчук.

Шоумен додав, що навіть у підлітковому віці хлопець не має права на сльози, оскільки одразу чує на свою адресу глузування. Володимир переконаний, що чоловіки не "повинні стати нюнями і ганчірками, але маскулінність нікуди не дінеться, якщо ми напишемо коханій лист на папері, прочитаємо вірші або в особливі моменти життя пустимо сльозу".