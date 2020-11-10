Украинский шоумен Владимир Остапчук стал одной из самых обсуждаемых персон последнего года, ведь всего за 1 год он успел развестись с первой женой Еленой Войченко и жениться с любимой Кристиной Горняк. На свадьбе с ней он расплакался, и только сейчас мужчина объяснил, что вызвало у него такие эмоции.

Еще 15 октября влюбленная пара Владимира Остапчука и Кристины Горняк поженились в одном из роскошных комплексов за Киевом. На празднике были самые близкие друзья и родственники пары, правда, без первой жены Елены и двух детей – Эвана и Эмилии. На вечерней церемонии Кристина и Владимир обменялись брачными клятвами, которые растрогали многих гостей. Впрочем, если невеста сдерживала эмоции и продолжала читать клятву, то Владимир расплакался и упал на колени, когда его прижала к себе Кристина.

Обратите внимание Владимир Остапчук прослезился, когда увидел невесту Кристину у алтаря: видео

Тогда же немало фанатов обвинили ведущего в лицемерии и игре на публику, но Владимир почти через месяц после праздника объяснил, что мужчины тоже могут плакать. По его мнению, ребят с детства учат сдерживать эмоции и не демонстрировать их на публику, из-за чего у людей возникает такая неоднозначная реакция на слезы мужчины.

"Мужчины не плачут? Да-да, я слышал, многие говорили, мол, вот Остапчук актер, "дайте ему Оскара", зачем распускать сопли и все в подобном роде. Так почему же нам, мужчинам "нельзя плакать"? Что нам говорили в детстве? Вспомните? Терпеть, молчать, подавлять и в себе вынашивать все эмоции. Так, представьте, что мужчины тоже люди, и у нас тоже есть и переживания, и сомнения, и страхи.

И часто вместо "обними меня, мне страшно" мужчина скатывается в агрессию или молча закипает", – отметил Остапчук.

Шоумен добавил, что даже в подростковом возрасте парень не имеет права на слезы, поскольку сразу услышит в свой адрес насмешки. Владимир убежден, что мужчины не "должны стать нюнями и тряпками, но маскулинность никуда не денется, если мы напишем любимому письмо на бумаге, прочитаем стихи или в особые моменты жизни пустим слезу".