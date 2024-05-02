2 травня – яке релігійне свято: що заборонено робити сьогодні
2 травня віряни вшановують пам'ять святителя Афанасія Великого, архієпископа Александрійського. На початку місяця починають прилітати солов'ї. Тож є думка – якщо людина у цей день почує спів пташки, то буде щасливою весь рік.
Християни східного обряду сьогодні відзначають Чистий четвер, тобто відбувається найбільша підготовка до Великодня. Люди прибирають у будинках, печуть паски та фарбують крашанки, передає LifeStyle 24.
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День пам'яті святителя Афанасія Великого, архієпископа Александрійського
Афанасій Великий був родом з Александрії та виховувався у сім'ї християн. У 21 рік він вирішив стати дияконом, згодом зайняв місце святителя Олександра, який помер. Єпископом Александрійським його зробили 8 липня 326 року.
Декілька разів арійці виступали проти Афанасія, тому він був змушений тікати з міста. Блукав світом святитель 20 років, а помер 2 травня 373 року.
Що не можна робити
- Не можна сваритися, лінуватися та ображатися.
- Не варто витрачати багато грошей, інакше прийде бідність.
- Краще не відмовляти у допомозі нужденним.
- Заборонено порушувати Великий піст.
Народні прикмети
- Гроза – до холодної погоди, а сонце – до хорошої.
- Вітер – до непогожого літа.
- Якщо надворі тепло, то не буде щедрого врожаю зерна.
Що ще відзначають
Щороку 2 травня у світі відзначається Міжнародний день Гаррі Поттера. Сьогоднішнє свято присвячене шанувальникам книги Джоан Роулінг про хлопчика, який вижив. Історію також екранізували, зокрема вийшло 8 фільмів.
Крім того, цього четверга у Великій Британії святкують День немовляти. У країні така подія відзначається на національному рівні.