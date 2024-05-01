В останній четвер перед Великоднем християни згадують про те, як Ісус Христос омив ноги своїм учням та встановив таїнство причастя, пише LifeStyle 24. У цей день заведено наводити лад і прибирати у будинку, щоб чистими душею та тілом зустріти свято Воскресіння. У Чистий четвер не забудьте згадати й про рідних і близьких та привітати їх з важливим днем.
Зверніть увагу Що потрібно зробити перед Великоднем: 7 справ на Страсний тиждень
Привітання з Чистим четвергом у віршах, прозі й картинках
В Чистий Четвер рано встану,
В небо блакитне погляну,
Серце і душу відкрию,
Личенько біле умию.
Богу за всіх помолюся,
Від зла і бід відхрещуся,
Щастя й добра загадаю,
Великдень світлий стрічаю.
Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото pon.org.ua
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода – на вас проллється
Благословення Боже на віки!
Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото "Все буде Україна"
В четвер, що чистим величають,
Я вас сердечно привітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас, із днем привітним!
Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото "Amazing Ukraine"
Всі у Чистий у четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото "Твій світ"
Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов'ю квітне,
Духовні крила розгорни.
Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
У Чистий Четвер себе пізнаєм,
Щоб дерево життя цвіло.
Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото "Золоті слова"
Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги й печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди й негаразди, нехай залишиться в душі світле щастя і радість, нехай позбудеться серце смутку й образ, але не втратить віри у все хороше!
***
Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю добре підготуватися до Великодня, а в домі та в думках навести порядок. Нехай усі справи вдаються, всі мрії збувалися, а в душі залишається місце для нових планів. Удачі, здоров'я, легкого і цікавого життєвого шляху!
Картинки-привітання з Чистим четвергом / Фото "Час-Дій"
Нехай цей чистий Четвер буде чистим у всіх відносинах! Бажаю чистоти в домі, у вчинках, в серці, в думках і в усьому, що вас оточує! Хай щастя, добро і любов щодня заповнюють ваше життя!
***
Сьогодні день, коли душа оновлюється, щоб підготуватися до світлого Христового Воскресіння, нехай чистота ваших помислів буде порівнянна з водою в джерелі, нехай все, про що шкодуєте, назавжди змиється в пам'яті та стане чисто і тепло на серці, і в оселі.