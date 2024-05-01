В последний четверг перед Пасхой христиане вспоминают о том, как Иисус Христос омыл ноги своим ученикам и установил таинство причастия, пишет LifeStyle 24. В этот день принято наводить порядок и убирать в доме, чтобы чистыми душой и телом встретить праздник Воскресения. В Чистый четверг не забудьте вспомнить и о родных и близких и поздравить их с важным днем.
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Поздравления с Чистым четвергом в стихах, прозе и картинках
В Чистий Четвер рано встану,
В небо блакитне погляну,
Серце і душу відкрию,
Личенько біле умию.
Богу за всіх помолюся,
Від зла і бід відхрещуся,
Щастя й добра загадаю,
Великдень світлий стрічаю.
Картинки-поздравления с Чистым четвергом / Фото pon.org.ua
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода – на вас проллється
Благословення Боже на віки!
Картинки-поздравления с Чистым четвергом / Фото "Все буде Україна"
В четвер, що чистим величають,
Я вас сердечно привітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З Четвергом вас, із днем привітним!
Картинки-поздравления с Чистым четвергом / Фото "Amazing Ukraine"
Всі у Чистий у четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
Картинки-поздравления с Чистым четвергом / Фото "Твой мир"
Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов'ю квітне,
Духовні крила розгорни.
Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
У Чистий Четвер себе пізнаєм,
Щоб дерево життя цвіло.
Картинки-поздравления с Чистым четвергом / Фото "Золотые слова"
Пусть в Чистый четверг вода смоет с тебя все тревоги и печали, пусть покинут твой дом все беды и невзгоды, пусть останется в душе светлое счастье и радость, пусть избавится сердце от грусти и обид, но не потеряет веры во все хорошее!
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Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю хорошо подготовиться к Пасхе, а в доме и в мыслях навести порядок. Пусть все дела удаются, все мечты сбывались, а в душе остается место для новых планов. Удачи, здоровья, легкого и интересного жизненного пути!
Картинки-поздравления с Чистым четвергом / Фото "Час-Дий"
Пусть этот чистый Четверг будет чистым во всех отношениях! Желаю чистоты в доме, в поступках, в сердце, в мыслях и во всем, что вас окружает! Пусть счастье, добро и любовь ежедневно заполняют вашу жизнь!
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Сегодня день, когда душа обновляется, чтобы подготовиться к светлому Христовому Воскресению, пусть чистота ваших помыслов будет сравнима с водой в источнике, пусть все, о чем жалеете, навсегда смоется в памяти и станет чисто и тепло на сердце, и в доме.