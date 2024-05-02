Християни східного обряду сьогодні відзначають Чистий четвер, тобто відбувається найбільша підготовка до Великодня. Люди прибирають у будинках, печуть паски та фарбують крашанки, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті святителя Афанасія Великого, архієпископа Александрійського

Афанасій Великий був родом з Александрії та виховувався у сім'ї християн. У 21 рік він вирішив стати дияконом, згодом зайняв місце святителя Олександра, який помер. Єпископом Александрійським його зробили 8 липня 326 року.

Декілька разів арійці виступали проти Афанасія, тому він був змушений тікати з міста. Блукав світом святитель 20 років, а помер 2 травня 373 року.

Що не можна робити

Не можна сваритися, лінуватися та ображатися.

Не варто витрачати багато грошей, інакше прийде бідність.

Краще не відмовляти у допомозі нужденним.

Заборонено порушувати Великий піст.

Народні прикмети

Гроза – до холодної погоди, а сонце – до хорошої.

Вітер – до непогожого літа.

Якщо надворі тепло, то не буде щедрого врожаю зерна.

Що ще відзначають

Щороку 2 травня у світі відзначається Міжнародний день Гаррі Поттера. Сьогоднішнє свято присвячене шанувальникам книги Джоан Роулінг про хлопчика, який вижив. Історію також екранізували, зокрема вийшло 8 фільмів.

Крім того, цього четверга у Великій Британії святкують День немовляти. У країні така подія відзначається на національному рівні.