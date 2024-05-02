Христиане восточного обряда сегодня отмечают Чистый четверг, то есть происходит самая большая подготовка к Пасхе. Люди убирают в домах, пекут куличи и красят крашенки, передает LifeStyle 24.
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День памяти святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского
Афанасий Великий был родом из Александрии и воспитывался в семье христиан. В 21 год он решил стать диаконом, впоследствии занял место святителя Александра, который умер. Епископом Александрийским его сделали 8 июля 326 года.
Несколько раз арийцы выступали против Афанасия, поэтому он был вынужден бежать из города. Блуждал по миру святитель 20 лет, а умер 2 мая 373 года.
Что нельзя делать
- Нельзя ссориться, лениться и обижаться.
- Не стоит тратить много денег, иначе придет бедность.
- Лучше не отказывать в помощи нуждающимся.
- Запрещено нарушать Великий пост.
Народные приметы
- Гроза – к холодной погоде, а солнце – к хорошей.
- Ветер – к ненастному лету.
- Если на улице тепло, то не будет щедрого урожая зерна.
Что еще отмечают
Каждый год 2 мая в мире отмечается Международный день Гарри Поттера. Сегодняшний праздник посвящен поклонникам книги Джоан Роулинг о мальчике, который выжил. Историю также экранизировали, в частности вышло 8 фильмов.
Кроме того, в этот четверг в Великобритании празднуют День младенца. В стране такое событие отмечается на национальном уровне.