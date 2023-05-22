Основна мета підживлення полягає у тому, щоб цибуля швидше росла й розвивалась. Цього можна досягти деякими добривами. 24 Канал підкаже, чим підживити цибулю в травні.

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Чим удобрити цибулю в травні

Попіл деревини корисний як природне добриво для підживлення цибулі. Він містить кілька корисних мікроелементів, таких як калій, фосфор і кальцій, що покращують ріст і розвиток рослин. Для удобрення зберіть попіл з печі або каміну. Він повинен бути чистим без будь-яких домішок.



Попіл / Фото Вікіпедія

Розсипте попіл по грядці з цибулею та акуратно замішайте його в верхній шар землі. Після внесення попелу полийте грядку достатньою кількістю води, щоб добриво могло розчинитися та потрапити до кореня.

Нітрофоска – це мінеральне добриво, яке містить необхідні для здорового росту та розвитку, корисні речовини. Перед застосуванням нітрофоски важливо правильно визначити дозу добрива. Переважно буде достатньо 2 столові ложки на відро води.



Нітрофоска / Фото Сад і город

Можна й просто посипати нею город. Зверніть увагу, що нітрофоску треба розподіляти рівномірно, щоб вона не потрапляла безпосередньо на рослини. Після цього грядку можна замульчувати тонким шаром соломи або скошеної трави. Це допоможе утримувати вологу в землі. Після внесення нітрофоски ретельно полийте грядку цибулі.



Аміачна селітра / Фото Florisctics.info

Для підживлення цибулі стане в пригоді аміачна селітра, але треба бути обережним, адже вона містить аміак, який може бути шкідливим у великій кількості. Розсипайте аміачну селітру рівномірно по грядці з цибулею. Можна приготувати з неї розчин, додавши 2 столові ложки на відро води або просто посипати речовиною грядку. Потім щедро поливаємо ділянку з цибулею.



Калійна сіль / Фото Super Agronom

Підживлення калійною сіллю може бути корисним, оскільки калій є важливим макроелементом для цибулі. Буде достатньо розчинити 1 столову ложку у відрі води. Підживлюємо тонким шаром суто під корінь, не на рослину. Якщо розсипаємо речовину по грядці, то потім рясно поливаємо водою.