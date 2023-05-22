Основная цель подкормки состоит в том, чтобы лук быстрее росла и развивалась. Этого можно добиться некоторыми удобрениями. 24 Канал подскажет, чем подкормить лук в мае.

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Чем удобрить лук в мае

Пепел древесины полезен как природное удобрение для подкормки лука. Он содержит несколько полезных микроэлементов, таких как калий, фосфор и кальций, улучшающий рост и развитие растений. Для удобрения соберите пепел из печи или камина. Он должен быть чист без всяких примесей.



Зола / Фото Википедия

Рассыпьте пепел по грядке с луком и аккуратно перемешайте его в верхний слой земли. После внесения пепла полейте грядку достаточным количеством воды, чтобы удобрение могло раствориться и попасть в корень.

Нитрофоска – это минеральное удобрение, содержащее необходимые для здорового роста и развития полезные вещества. Перед применением нитрофоски важно правильно определить дозу удобрения. Предпочтительно будет достаточно 2 столовых ложки на ведро воды.



Нитрофоска / Фото Сад и огород

Можно просто посыпать ею огород. Обратите внимание, что нитрофоску следует распределять равномерно, чтобы она не попадала непосредственно на растения. После этого грядку можно замульчировать тонким слоем соломы или скошенной травы. Это поможет удерживать влагу в земле. После внесения нитрофоски тщательно полейте грядку лука.



Аммиачная селитра / Фото Florisctics.info

Для подкормки лука пригодится аммиачная селитра, но нужно быть осторожным, ведь она содержит аммиак, который может быть вреден в большом количестве. Рассыпайте аммиачную селитру равномерно по грядке с луком. Можно приготовить из нее раствор, добавив 2 столовых ложки на ведро воды или просто посыпать веществом грядку. Затем щедро поливаем участок с луком.



Калийная соль / Фото Super Agronom

Подкормка калийной солью может быть полезным, поскольку калий является важным макроэлементом лука. Достаточно растворить 1 столовую ложку в ведре воды. Подкармливаем тонким слоем чисто под корень, не на растение. Если рассыпаем вещество по грядке, затем обильно поливаем водой.