Перевага внесення добрив в тому, що вони покращують смакові якості огірків та збільшують тривалість плодоношення. А от чим підживлювати огірки під час цвітіння – розповість 24 Канал.

Це щось нове Не допускайте цих погрішностей, якщо хочете, щоб азалія цвіла

Чим удобрювати огірки

Дуже дієвий рецепт, який збільшить урожай в рази – це поєднання аміачної селітри, калійної солі та суперфосфату. Пропорція така: 30, 10 та 40 грамів. Все це розбавляємо у 1 відрі води. Для підживлення треба вирити невеличкі ямки, 20 сантиметрів від грядки та туди вносити підгодівлю.



Аміачна селітра / Фото "Епіцентр"

Бананова шкірка – хороший варіант підживлення під час цвітіння та плодоношення. Візьміть 3-4 шкірки та заливайте їх 4 літрами кип'ятку. Має настоюватись 1-2 дні. Потім варто розбавити ще 3 літрами проточної води та поливають рослини під корінь.



Бананова шкіра / Фото Fruitonix

Допоможе нам покращити якість огірків і яєчна шкаралупа. Вона містить чимало кальцію та магнію. Для початку шкаралупу з десятка яєць подрібнюють в порошок, а потім заливають 2-ма літрами води й наполягають не менш тижні. Безпосередньо перед застосуванням – розбавити 10 літрів води й поливати огірки під корінь.

Яєчна шкаралупа / Фото "Зелен-двір"

Ефективний та потужний метод – обробка огірків трав’яним розчином. Необхідно взяти скошену траву та хай вона постоїть кілька днів. Тоді її слід занурити у відро десь на третю частину обсягу відра та залити водою. Після 10-нного настоювання можна використовувати.



Трав'яний настій / Фото Vetobereg

Огіркам потрібен калій у вигляді нітрофоски, але треба дотримуватись правильного дозування. Візьміть 1 столову ложку речовини на 10-літрове відро. Можна чергувати її з гуматом натрію.



Нітрофоска / Фото Fenix-agro