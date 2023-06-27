Преимущество внесения удобрений в том, что они улучшают вкусовые качества огурцов и увеличивают продолжительность плодоношения. А вот чем подкармливать огурцы во время цветения – расскажет 24 Канал.

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Чем удобрять огурцы

Очень действенный рецепт, который увеличит урожай в разы – это сочетание аммиачной селитры, калийной соли и суперфосфата. Пропорция такова: 30, 10 и 40 г. Все это разбавляем в 1 ведре воды. Для подкормки нужно вырыть небольшие ямки, 20 см от грядки и туда вносить подкормку.



Аммиачная селитра / Фото "Эпицентр"

Банановая кожура – хороший вариант подкормки во время цветения и плодоношения. Возьмите 3-4 шкурки и заливайте их 4 литрами кипятка. Должна настаиваться 1-2 дня. Затем следует разбавить еще 3 литрами проточной воды и поливают растения под корень.



Банановая кожа / Фото Fruitonix

Поможет нам улучшить качество огурцов и яичная скорлупа. Она содержит много кальция и магния. Для начала скорлупу из десятка яиц измельчают в порошок, а затем заливают двумя литрами воды и настаивают не менее недели. Непосредственно перед применением разбавить 10 литров воды и поливать огурцы под корень.

Яичная скорлупа / Фото "Зелен-двор"

Эффективный и мощный метод – обработка огурцов травяным раствором. Необходимо взять скошенную траву и пусть она стоит несколько дней. Тогда ее следует погрузить в ведро где-то на треть объема ведра и залить водой. После 10-нного настаивания можно использовать.



Травяной настой / Фото Vetobereg

Огурцам нужен калий в виде нитрофоски, но нужно соблюдать правильную дозировку. Возьмите 1 столовую ложку вещества на 10-литровое ведро. Можно чередовать ее с гуматом натрия.



Нитрофоска / Фото Fenix-agro