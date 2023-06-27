Если вы заметили определенные изменения в цветке, это признак того, что вы неправильно за ней ухаживаете. Есть шанс все изменить. Какие типичные ошибки совершают садоводы во время выращивания и как их предотвратить – знает 24 Канал.

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Уход за азалией: главные правила

Категорически запрещено выращивать несколько кустов азалии в одном горшке, потому что они будут мешать друг другу, когда будут расти. В частности, два куста могут погубить третий, как следствие, корни будут гнить и здоровые цветы могут пострадать.



Азалия в горшке / Фото "Комнатные цветы и растения"

Азалии нужен яркий свет, впрочем, из-за прямых солнечных лучей листья могут желтеть и опадать. Зимой лучше поставить ее на южную сторону, если ей не хватит света.

Сухой воздух является тем фактором, который портит наш цветок. Чтобы азалия цвела, температура в помещении должна быть не больше +20 градусов. Чем меньше – тем лучше. Желательно увлажнять воздух в комнате распылителем, не попадая на листья. Если на вашем балконе тень, вы можете летом перенести растение туда.

Азалию нужно своевременно и щедро поливать, где-то 3 раза в неделю. Почва в горшке должна быть увлажненной, следите, чтобы она не пересыхала. Когда очень жарко, нужно давать им пить чаще.



Полив азалий / Фото "Язык цветов"

когда полили – остальную воду с поддона следует слить;

землю увлажняем отстоянной или талой водой;

отстоянной или талой водой; в воду можно добавить несколько капель лимонного сока, чтобы цветок лучше цвел.

Азалия лучше растет на почвах с повышенной кислотностью. Будет проще приобрести специальную землю. Если готовите смесь дома, то к земельной смеси нужно добавить хвойную землю и перегной с песком. На дно горшка стелят слой дренажа, пригодится и керамзит.



Пересадка азалий / Фото Flowers.ua

Азалии нуждаются в пересадке: молодые – каждый год, а старшие – 1 раз в 2-3 года. Специалисты советуют не пересаживать цветок зимой и во время цветения. Оптимально делать это весной.