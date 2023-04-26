Газон – трава, за якою потрібен особливий догляд. Щоб він виглядав красиво та естетично, треба докласти зусиль. А от чим підживити газон – підкаже 24 Канал.

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Чим удобрити газон

Нітроамофоска. Це добриво на основі азоту, фосфору та калію, яке забезпечує рослини корисними речовинами. Підживлення нітроамофоскою сприяє росту та розвитку коренів.



Нітроамофоска / Фото SuperAgronom

Азотні добрива – чудове добриво для газону. Вони бувають зі швидким та повільним вивільненням поживних речовин. Йдеться про сульфат амонію та сечовину. Це чудове джерело азоту, яке допомагає траві розвиватися.



Азотні добрива / Фото SuperAgronom

Суперфосфат. У ньому є фосфор, котрий дуже потрібний, щоб розвивалась коренева система. Може містити добавки заліза та алюмінію.



Суперфосфат / Фото SuperAgronom

Калій. Ця речовина робить рослину стійкішою до високих температур та низької вологості повітря. Але тут важливо удобрювати оптимальною дозою. Тому що надмірна кількість речовини спричиняє сильні опіки листя. До того ж калій бере участь у різних хімічних реакцій рослини.



Калій / Фото SuperAgronom

Фосфор. Якщо його замало – рослини ламаються й стають фіолетового кольору. Якщо ж його забагато, то до рослини не будуть надходити інші не менш важливі речовини. Відповідно якщо забагато ним удобрити газон, його ріст може зупинитися. Тож фосфор треба вносити малими кількостями.



Фосфор / Фото Gradinamax

Бор. Він бере участь в обміні вуглеводами. Бором дуже добре удобрювати квітучу газонну траву.



Бор / Фото Вікіпедія

Органічні добрива. Зокрема, компост і курячий послід добре впливають на стан ґрунту й покращують його здатність утримувати вологу. Найкраще їх використовувати у посушливих регіонах.



Гній / Фото Junkstore