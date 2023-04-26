Газон – трава, за которой нужен особый уход. Чтобы он выглядел красиво и эстетично, нужно приложить усилия. А вот чем подкормить газон – подскажет 24 Канал.

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Чем удобрить газон

Нитроаммофоска. Это удобрение на основе азота, фосфора и калия, которое снабжает растения полезными веществами. Подкормка нитроаммофоской способствует росту и развитию корней.



Нитроаммофоска / Фото SuperAgronom

Азотные удобрения – отличное удобрение для газона. Они бывают с быстрым и медленным высвобождением питательных веществ. Речь идет о сульфате аммония и мочевины. Это отличный источник азота, который помогает траве развиваться.



Азотные удобрения / Фото SuperAgronom

Суперфосфат. В нем есть фосфор, который очень нужен, чтобы развивалась корневая система. Может содержать добавки железа и алюминия.



Суперфосфат / Фото SuperAgronom

Калий. Это вещество делает растение более устойчивым к высоким температурам и низкой влажности воздуха. Но здесь важно удобрять оптимальной дозой. Потому что избыточное количество вещества влечет за собой сильные ожоги листьев. К тому же калий участвует в различных химических реакциях растения.



Калий / Фото SuperAgronom

Фосфор. Если его мало – растения ломаются и становятся фиолетового цвета. Если же его многовато, то к растению не будут поступать другие важные вещества. Соответственно если многовато им удобрить газон, его рост может остановиться. Так что фосфор нужно вносить малыми количествами.



Фосфор / Фото

Бор. Он участвует в обмене углеводами. Бором очень хорошо удобрять цветущую газонную траву.



Бор / Фото Википедия

Органические удобрения. В частности, компост и куриный помет хорошо влияют на состояние почвы и улучшают его способность удерживать влагу. Лучше всего их использовать в засушливых регионах.



Навоз / Фото Junkstore