Головки часнику виростуть гігантськими: є один чудодійний спосіб

Упродовж вегетаційного періоду – найбільшого росту та розвитку, часник потребує поживних речовин, які забезпечують йому добрива. От би, знайти справді ефективні засоби.

Не варто використовувати свіжий гній чи курячий послід, бо можна спалити урожай. Краще використати попіл. Чому і як підживлювати часник попелом – розкаже 24 Канал.

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Підгодівля часнику попелом

Деревний попіл – перевірений народний засіб, який сприяє тому, що головки часнику активніше розвиваються. Також рослина стає стійкішою до хвороб та шкідників.

Найлегший спосіб, який не потребує багато часу та зусиль – просто розсипати попіл на грядку після поливання. Часник потребує корисних речовин, тому що з половини червня головки починають набирати масу.



Розсипаємо попіл по грядці / Фото Kvitka.info

Можна приготувати настій на основі попелу. Знадобиться 1,5 склянки просіяної речовини на 10 літрів води. Розчин повинен бродити упродовж 3-4 годин. У складі попелу міститься на лише у великій кількості калій, але також не менше фосфору та інших необхідних рослинам сполук.

Чимало городників рекомендують удобрювати часник у червні настоєм із попелу ще з одною корисною речовиною. Для цього візьміть:

1 склянка попелу з дерева;

10 літрів води;

1 стакан оцту 9%.

Цей метод дуже зручний тим, що його дозволяється використовувати одразу після приготування. Часник підживлюємо під корінь.