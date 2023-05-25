Попелиці на листі буває досить важко позбутись. Вона серйозно вражає рослини та приваблює інших шкідників. Навіть ароматне листя не злякає цю непрохану "гостю". 24 Канал розкаже, чим обробити кущі смородини від попелиці.
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Як позбутись попелиці на смородині
Часник. Варіть декілька зубчиків у літрі води протягом кількох годин. Потім процідіть розчин та розпиліть його на рослини. Цей запах може відлякувати попелицю.
Часник / Фото Agronews
Рослини. Треба залити гарячою водою сухі листя чи квіти ароматних рослин, таких як м'ята, базилік або томати, і дати їм настоятися протягом кількох годин. Потім процідіть відвар та можете використовувати.
М'ята / Фото Світ рослин
Цибулиння. Заваріть лушпиння у гарячій воді та залиште настоюватися протягом кількох годин. Суміш бажано процідити. Цибулевий запах може відлякувати попелицю.
Лушпиння цибулі / Фото Pinterest
Тютюн. Кілька тютюнових листків поваріть у воді та настоюйте 3-4 години. Відомо, що запах тютюну відлякує багатьох шкідливих комах.
Тютюн / Фото Сам собі агроном
Фізичні бар'єри. Встановіть фізичні бар'єри, такі як спеціальні сітки, щоб запобігти доступу попелиці до рослин.