Тли на листьях бывает довольно трудно избавиться. Она серьезно поражает растения и привлекает других вредителей. Даже ароматные листья не испугают эту непрошеную "гостью". 24 Канал расскажет, чем обработать кусты смородины от тли.
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Как избавиться от тли на смородине
Чеснок. Варите несколько зубчиков в литре воды в течение нескольких часов. Затем процедите раствор и распылите его на растения. Этот запах может отпугивать тлю.
Чеснок / Фото Agronews
Растения. Надо залить горячей водой сухие листья или цветы ароматных растений, таких как мята, базилик или томаты, и дать им настояться в течение нескольких часов. Затем процедите отвар и можете его использовать.
Мята / Фото Мир растений
Луковица. Заварите шелуху в горячей воде и оставьте настаиваться в течение нескольких часов. Смесь предпочтительно процедить. Луковый запах может отпугивать тлю.
Лузга лука / Фото Pinterest
Табак. Несколько табачных листьев поварите в воде и настаивайте 3-4 часа. Известно, что запах табака отпугивает многих вредных насекомых.
Табак / Фото Сам себе агроном
Физические барьеры. Установите физические барьеры, такие как специальные сетки, чтобы предотвратить доступ тли к растениям.