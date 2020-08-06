Британська модель Демі Роуз приймає сонячні ванни на курортному іспанському острові Ібіца. Там зірка насолоджується літньою відпусткою та хизується своїми формами. Днями вона постала на яхті у звабливому бікіні, засвітивши апетитні пружні сідниці.

Демі Роуз належить до найвідвертіших моделей сучасності. Стрічка на її особистій інстаграм-сторінці наповнена неймовірно великою кількістю еротичних фото. Знаменитість поділилася черговим кадром, який не залишився без уваги її понад 14-мільйонної аудиторії.

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Модель позувала на фешенебельній яхті. Вона вирішила сповна насолодитися довгоочікуваним відпочинком, тому не відмовляє собі ні в чому. Селебріті з радістю показує прихильникам найяскравіші моменти з острова.

На останньому знімку, що є у профілі Роуз, вона позує разом із подругою. Демі одягнена у звабливе бікіні червоного кольору і обрала для фотосесії таку позу, яка гарно підкреслює її пишні оголені сідниці. Зірка доповнила пляжний образ великими сережками-кільцями, а на обличчі зробила ніжний макіяж з коричневою помадою на губах.

Її волосся гарно майорить на вітрі і його тримає у руках подруга Роуз, яка також виглядає дуже сексуально. Обидві красуні похизувалися пишними формами та завели мережу.