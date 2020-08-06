Британская модель Деми Роуз принимает солнечные ванны на курортном испанском острове Ибица. Там звезда наслаждается летним отпуском и щеголяет своими формами. На днях она появилась на яхте в соблазнительном бикини, засветив аппетитные упругие ягодицы.

Деми Роуз относится к самым откровенным моделям современности. Лента на ее личной инстаграм-странице наполнена невероятно большим количеством эротических фото. Знаменитость поделилась очередным кадром, который не остался без внимания ее более 14-миллионной аудитории.

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Модель позировала на фешенебельной яхте. Она решила сполна насладиться долгожданным отдыхом, поэтому не отказывает себе ни в чем. Селебрити с радостью показывает поклонникам самые яркие моменты с острова.

На последнем снимке в профиле Роуз она позирует вместе с подругой. Деми одета в соблазнительное бикини красного цвета и выбрала для фотосессии такую позу, которая хорошо подчеркивает ее пышные обнаженные ягодицы. Звезда дополнила пляжный образ большими серьгами-кольцами, а на лице сделала нежный макияж с коричневой помадой на губах.

Ее волосы красиво развевается на ветру, и ех держит в руках подруга Роуз, которая также выглядит очень сексуально. Обе красавицы похвастались пышными формами и взбудоражили сеть.