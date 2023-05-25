Через скільки днів після посіву на городі сходять огірки
Огірки садить на своїй ділянці чи не кожен городник, бо їх можна додавати до різних страв. Але для отримання багатого урожаю, треба вчасно їх посадити. Коли сходять огірки на городі – читайте далі.
У кожного городника є свої секрети вирощування овочів, зокрема, й огірків. Покращують проростання насіння волога й тепло. 24 Канал підкаже, через скільки днів після посіву на городі сходять огірки.
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Коли проростають огірки
Час від посіву огірків до перших сходів займає десь 4 дні. Однак цей термін залежить від вологи землі та погодних умов. Коли висаджують насінини між рядами, то залишають між ними дистанцію в 50 сантиметрів. Коли внесли зернини в ґрунт, треба полити водою та чекати, поки з'являться сходи. Огірки сходять через 4-5 днів, втім, якщо надворі холодно, то цей процес може відтягнутися до тижня.
Поява сходів огірків / Фото Наша хата
Щоб сприяти швидшому проростанню насіння огірків, ви можете виконати кілька кроків.
- Замочіть насіння огірків в просту воду на 12-24 години перед посівом. Це допоможе зволожити шкірку насіння та прискорити процес проростання.
Замочування насіння огірків / Фото Мій світ
- Забезпечте тепло. Оптимальною температурою, щоб насіння проросло, має бути +25-30. Можна використовувати теплицю або підкладку, щоб створити сприятливі умови для проростання.
- Забезпечте хороше освітлення для проростання насіння огірків. Для посадки оберіть доволі сонячну ділянку.
- Використовуйте якісний, добре дренований ґрунт з достатньою кількістю поживних речовин. Додайте компост або добрива, якщо земля не є родючою.
- Посадіть насіння на достатню глибину. Зазвичай вона становить близько 1-2 сантиметри. Занадто глибока або поверхнева посадка може уповільнити проростання.
- Зберігайте постійну вологість ґрунту, але уникайте замочування, бо це може призвести до гнилі. Тож поливайте помірно й регулярно.