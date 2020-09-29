Покійний актор Чедвік Боузман досі згадується у багатьох телешоу та спогадах зірок, оскільки його творчість залишила неабиякий слід у Голлівуді. Кіноактриса Сієнна Міллер, яка зіграла з ним в одному фільмів "21 міст" (21 Bridges), поділилась, що отримала частину його гонорару, оскільки той прагнув справедливої оплати праці для всіх.

Про зворушливий вчинок Чедвіка Боузмана Сієнна розповіла в інтерв'ю журналу Empire. 38-річна актриса раніше про це ділилась лише з найближчими друзями-акторами, але зараз вона вирішила розповісти про це публічно.

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"Це був фільм з досить великим бюджетом, і я знаю, що всі розуміють різницю в оплаті праці в Голлівуді, але я попросила суму, яку студія була не готова мені заплатити. Я не наважувалася повернутися до роботи, моя донька пішла в школу, і це був не дуже вдалий час, тому я сказала: "Я буду зніматися за справедливу компенсацію". І зрештою Чедвік пожертвував частину своєї зарплати, щоб я отримала стільки грошей, скільки просила. Він сказав, що я заслужила, щоб мені заплатили саме стільки", – поділилась Сієнна Міллер.

Зокрема жінка додала, що Чедвік Боузман був не лише колегою по фільму, а й продюсером стрічки, відтак, це він наполіг на тому, щоб вона приєдналась до акторського складу фільму.

"Він був прихильником моїх робіт, і це було неймовірно, тому що це було абсолютно взаємно. Загалом, він звернувся до мене, щоб запропонувати мені цей фільм, але це був час, коли я дійсно не хотіла більше працювати. Я знімалася без перерви і була виснажена, але мені дуже хотілося з ним попрацювати", – підсумувала актриса.

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