Покойный актер Чедвик Боузман до сих пор упоминается во многих телешоу и воспоминаниях звезд, поскольку его творчество оставило большой след в Голливуде. Киноактриса Сиенна Миллер, сыгравшая с ним в одном фильме "21 мост" (21 Bridges), поделилась, что получила часть его гонорара, поскольку тот стремился к справедливой оплате труда для всех.

О трогательном поступке Чедвика Боузмана Сиенна рассказала в интервью журналу Empire. 38-летняя актриса ранее об этом делилась только с близкими друзьями-актерами, но сейчас она решила рассказать об этом публично.

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"Это был фильм с довольно большим бюджетом, и я знаю, что все понимают разницу в оплате труда в Голливуде, но я попросила сумму, которую студия была не готова мне заплатить. Я не решалась вернуться к работе, моя дочь пошла в школу, и это было не очень удачное время, поэтому я сказала: "Я буду сниматься за справедливую компенсацию". И в конце концов Чедвик пожертвовал часть своей зарплаты, чтобы я получила столько денег, сколько просила. Он сказал, что я заслужила, чтобы мне заплатили именно столько", – поделилась Сиенна Миллер.

В частности женщина добавила, что Чедвик Боузман был не только коллегой по фильму, но и продюсером ленты, следовательно, это он настоял на том, чтобы она присоединилась к актерскому составу фильма.

"Он был поклонником моих работ, и это было невероятно, потому что это было абсолютно взаимно. В общем, он обратился ко мне, чтобы предложить мне этот фильм, но это было время, когда я действительно не хотела больше работать. Я снималась без перерыва и была истощена, но мне очень хотелось с ним поработать", – подытожила актриса.

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