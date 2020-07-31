Культовий рок-музикант і володар п'яти премій Греммі відсвяткував річницю тверезості. 30 років тому Елтон Джон відмовився від алкоголю й наркотиків й вважає це справжньою перемогою. Музикант переконаний, що він міг би померти, якби не поборов залежності.

Днями один з найуспішніших британських співаків 73-річний Елтон Джон опублікував допис на особистій сторінці в інстаграмі, який присвятив 30-річчю своєї тверезості. 1990 року він відмовився від вживання наркотиків та алкоголю, які могли б спричинити передчасну смерть.

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Музикант довів, що цей день важливий не лише для нього, а й для тисяч шанувальників, колег, друзів, чоловіка-кінорежисера Девіда та двох синів – 7-річного Елайджа та 9-річного Захарія. У власному будинку Елтон Джон влаштував своєрідне свято з тортом у вигляді цифри 30. Крім того, у мережі він показав численні подарунки – квіти, листівки та медалі, які вручили йому близькі з нагоди свята.

Я справді благословенна людина. Якби 30 років тому я не наважився на серйозний крок і не попросив би допомоги, я був би мертвим,

– щемливо зізнався співак.

Елтон Джон також подякував всім тим людям, які надихнули його побороти залежність та підтримали на цьому нелегкому шляху.

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Що відомо про залежності Елтона Джона?

У минулому найголовнішими для музиканта були алкоголь і наркотики. Він ніколи не приховував цього, проте 30 років тому наважився раз і назавжди порвати з буремним життям. Подолання залежностей Елтон Джон досі вважає одним із найбільших досягнень у своєму житті.

Артист часто втрачав контроль над собою після того, як запивав наркотики алкоголем. 1983 року він, роздягнений догола, розгромив готельний номер й вдарив свого менеджера Боба Голлі в обличчя. Це лише один з курйозних інцидентів до початку тверезого життя. Елтон Джон зізнавався, що після вживання наркотиків він відчував впевненість та ейфорію. Проте після подолання залежності – став вразливим, проте згодом тверезий спосіб життя допоміг йому здобути найголовніше – сім'ю.