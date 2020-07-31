Культовый рок-музыкант и обладатель пяти премий Грэмми отпраздновал годовщину трезвости. 30 лет назад Элтон Джон отказался от алкоголя и наркотиков и считает это настоящей победой. Музыкант убежден, что он мог бы умереть, если бы не поборол зависимости.

На днях один из самых успешных британских певцов 73-летний Элтон Джон опубликовал сообщение на личной странице в инстаграме, которое посвятил 30-летию своей трезвости. В 1990 году он отказался от употребления наркотиков и алкоголя, которые могли бы вызвать преждевременную смерть.

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Музыкант доказал, что этот день важен не только для него, но и для тысяч поклонников, коллег, друзей, мужа-кинорежиссера Дэвида и двух сыновей – 7-летнего Элайджи и 9-летнего Захария. В собственном доме Элтон Джон устроил своеобразный праздник с тортом в виде цифры 30. Кроме того, в сети он показал многочисленные подарки – цветы, открытки и медали, которые вручили ему близки по случаю праздника.

Я действительно благословенный человек. Если бы 30 лет назад я не решился на серьезный шаг и не попросил бы помощи, я был бы мертвым,

– щемяще признался певец.

Элтон Джон также поблагодарил всех тех людей, которые вдохновили его побороть зависимость и поддержали на этом нелегком пути.

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Что известно о зависимостях Элтона Джона?

В прошлом главными для музыканта были алкоголь и наркотики. Он никогда не скрывал этого, однако 30 лет назад решился раз и навсегда порвать с бурной жизнью. Преодоление зависимостей Элтон Джон до сих пор считает одним из наибольших достижений в своей жизни.

Артист часто терял контроль над собой после того, как запивал наркотики алкоголем. В 1983 году он, раздетый догола, разгромил гостиничный номер и ударил своего менеджера Боба Холли в лицо. Это лишь один из курьезных инцидентов до начала трезвой жизни. Элтон Джон признавался, что после употребления наркотиков он чувствовал уверенность и эйфорию. Однако после преодоления зависимости – стал уязвимым, однако впоследствии трезвый образ жизни помог ему обрести самое главное – семью.