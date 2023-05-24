Бурштинова кислота для рослин: чим корисна і для чого категорично не можна використовувати

Бурштинову кислоту вже давно використовують у догляді за рослинами, адже вона – доволі помічна. Але одним рослинам вона підходить, а іншим – ні. Важливо з'ясувати, чим корисна і для кого категорично не можна використовувати бурштинову кислоту.

Бурштинову кислоту використовують для стимуляції росту рослин та підвищення їхньої стійкості до стресових умов. Втім, якщо одним рослинами вона допоможе розвиватись, то інші – можуть від неї загинути. 24 Канал підкаже, чим корисна і для кого категорично не можна використовувати бурштинову кислоту.

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Користь бурштинової кислоти

Ось кілька способів застосування бурштинової кислоти для рослин.

Замочування насіння . Покладіть насіння в розчин бурштинової кислоти, щоб збільшити ріст та полегшити приживання рослин. Додайте 1-2 грами бурштинової кислоти до 1 літра води та залийте насіння цим розчином на декілька годин або навіть на ніч перед посівом.

. Покладіть насіння в розчин бурштинової кислоти, щоб збільшити ріст та полегшити приживання рослин. Додайте 1-2 грами бурштинової кислоти до 1 літра води та залийте насіння цим розчином на декілька годин або навіть на ніч перед посівом. Обприскування рослин . Розчиніть 0,5-1 грама бурштинової кислоти в 1 літрі води та зволожуйте рослини цим розчином. Це сприятиме розвитку листя та загальному здоров'ю рослин.

. Розчиніть 0,5-1 грама бурштинової кислоти в 1 літрі води та зволожуйте рослини цим розчином. Це сприятиме розвитку листя та загальному здоров'ю рослин. Застосування в підживленні . Бурштинова кислота може слугувати підживлювальним розчином для рослин. Залежно від типу рослин та їхніх потреб, додайте невелику кількість кислоти до розчинів мінеральних добрив або органічних екстрактів.

. Бурштинова кислота може слугувати підживлювальним розчином для рослин. Залежно від типу рослин та їхніх потреб, додайте невелику кількість кислоти до розчинів мінеральних добрив або органічних екстрактів. Боротьба з хворобами. Стан слабких рослин можна покращити бурштиновою кислотою. У цьому випадку застосовують її найміцніший 2,5% розчин. Ним потрібно повністю обприскувати рослину 10 хвилин. Таку процедуру можна повторити за кілька тижнів.

У яких випадках бурштинова кислота буде шкідлива

Бурштинова кислота, як правило, не є шкідливою для більшості рослин. ЇЇ використовують для стимуляції росту та покращення здоров'я рослин. Проте, існують кілька випадків, коли використання бурштинової кислоти може бути недоречним.



Бурштинова кислота / Фото Yantar.ua