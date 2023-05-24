Бурштинову кислоту використовують для стимуляції росту рослин та підвищення їхньої стійкості до стресових умов. Втім, якщо одним рослинами вона допоможе розвиватись, то інші – можуть від неї загинути. 24 Канал підкаже, чим корисна і для кого категорично не можна використовувати бурштинову кислоту.

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Користь бурштинової кислоти

Ось кілька способів застосування бурштинової кислоти для рослин.

Замочування насіння . Покладіть насіння в розчин бурштинової кислоти, щоб збільшити ріст та полегшити приживання рослин. Додайте 1-2 грами бурштинової кислоти до 1 літра води та залийте насіння цим розчином на декілька годин або навіть на ніч перед посівом.

. Покладіть насіння в розчин бурштинової кислоти, щоб збільшити ріст та полегшити приживання рослин. Додайте 1-2 грами бурштинової кислоти до 1 літра води та залийте насіння цим розчином на декілька годин або навіть на ніч перед посівом. Обприскування рослин . Розчиніть 0,5-1 грама бурштинової кислоти в 1 літрі води та зволожуйте рослини цим розчином. Це сприятиме розвитку листя та загальному здоров'ю рослин.

. Розчиніть 0,5-1 грама бурштинової кислоти в 1 літрі води та зволожуйте рослини цим розчином. Це сприятиме розвитку листя та загальному здоров'ю рослин. Застосування в підживленні . Бурштинова кислота може слугувати підживлювальним розчином для рослин. Залежно від типу рослин та їхніх потреб, додайте невелику кількість кислоти до розчинів мінеральних добрив або органічних екстрактів.

. Бурштинова кислота може слугувати підживлювальним розчином для рослин. Залежно від типу рослин та їхніх потреб, додайте невелику кількість кислоти до розчинів мінеральних добрив або органічних екстрактів. Боротьба з хворобами. Стан слабких рослин можна покращити бурштиновою кислотою. У цьому випадку застосовують її найміцніший 2,5% розчин. Ним потрібно повністю обприскувати рослину 10 хвилин. Таку процедуру можна повторити за кілька тижнів.

У яких випадках бурштинова кислота буде шкідлива

Бурштинова кислота, як правило, не є шкідливою для більшості рослин. ЇЇ використовують для стимуляції росту та покращення здоров'я рослин. Проте, існують кілька випадків, коли використання бурштинової кислоти може бути недоречним.



Бурштинова кислота / Фото Yantar.ua