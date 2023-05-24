Янтарную кислоту используют для стимуляции роста растений и повышения их устойчивости к стрессовым условиям. Впрочем, если одними растениями она поможет развиваться, то другие – могут от нее погибнуть. 24 Канал подскажет, чем полезна и для кого категорически нельзя использовать янтарную кислоту

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Польза янтарной кислоты

Вот несколько способов применения янтарной кислоты для растений.

Замачивание семян . Положите семена в раствор янтарной кислоты, чтобы увеличить рост и облегчить употребление растений. Добавьте 1-2 грамма янтарной кислоты в 1 литр воды и залейте семена этим раствором на несколько часов или даже на ночь перед посевом.

. Положите семена в раствор янтарной кислоты, чтобы увеличить рост и облегчить употребление растений. Добавьте 1-2 грамма янтарной кислоты в 1 литр воды и залейте семена этим раствором на несколько часов или даже на ночь перед посевом. Опрыскивание растений . Растворите 0,5-1 г янтарной кислоты в 1 литре воды и увлажняйте растения этим раствором. Это будет способствовать развитию листьев и общему здоровью растений.

. Растворите 0,5-1 г янтарной кислоты в 1 литре воды и увлажняйте растения этим раствором. Это будет способствовать развитию листьев и общему здоровью растений. Применение в подкормке . Янтарная кислота может служить подпиточным раствором для растений. В зависимости от типа растений и их потребностей добавьте небольшое количество кислоты к растворам минеральных удобрений или органическим экстрактам.

. Янтарная кислота может служить подпиточным раствором для растений. В зависимости от типа растений и их потребностей добавьте небольшое количество кислоты к растворам минеральных удобрений или органическим экстрактам. Борьба с болезнями. Состояние слабых растений можно улучшить янтарной кислотой. В этом случае применяют ее самый крепкий 2,5% раствор. Им нужно полностью опрыскивать растение 10 минут. Такую процедуру можно повторить через несколько недель.

В каких случаях янтарная кислота будет вредна

Янтарная кислота, как правило, не вредна для большинства растений. Ее используют для стимуляции роста и улучшения здоровья растений. Однако существует несколько случаев, когда использование янтарной кислоты может быть неуместным.



Янтарная кислота / Фото Yantar.ua