Розлучення акторів Браяна Остіна Гріна і Меган Фокс стало одним із найбільш обговорюваних. Пара вирішила розірвати шлюб після 10 років спільного життя. Наразі Меган Фокс будує стосунки з музикантом Колсоном Бейкером, а її колишній чоловік розповів, як дізнався про цей роман.

Браян Остін Грін став запрошеним гостем подкасту, передає The Daily Mail. У розмові з ведучими актор не уникнув питань про особисте життя. У подкасті Браян Остін Грін пригадав, як дізнався про роман екскоханої. Деталей актор вирішив не надавати та запевнив, що отримав цю інформацію не від преси.

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Я дізнався про стосунки Меган і Колсона по-своєму. Інших деталей від мене ви не отримаєте. Скажу тільки, що все дізнався не зі ЗМІ, – розповів Браян Остін Грін.

Окрім цього, актор не приховував, що переймається за своїх синів – 7-річного Ноа, 6-річного Боді та 3-річного Джорні. Хлопчики по-своєму переживають розлучення батьків, а Браян Остін Грін та Меган Фокс намагаються багато часу проводити з ними за бесідами.

"Не варто тішити себе ілюзіями, що на дітей розлучення не вплине. Як воно вплине на них, буде залежати від нас... У родині все як і раніше: ми любимо і поважаємо один одного, просто все змінилось... Найголовніше зараз – спілкуватися якомога більше. Зараз, по-моєму, все йде добре... Я бажаю Меган всього найкращого. Хочу, щоб вона була щаслива", – зазначив актор.

Не оминув Браян Остін Грін і питань про свої романи. Актор зізнався, що зустрів моделей Кортні Стодден і Тіну Луїс в інстаграмі.

"Я зустрів обох в інстаграмі. Поки не став самотнім, поняття не мав, що інстаграм – великий сайт знайомств", – додав він.

Що відомо про розлучення Гріна і Фокс

Меган Фокс хотіла розлучитись з Браяном Остіном Гріном ще у 2016 році. Третя вагітність змусила її переглянути рішення та дати шлюбу ще один шанс. Однак всередині травня 2020 року пара офіційно розлучилась.

Браян Остін Грін залишився жити з дітьми у Лос-Анджелесі. А от Меган Фокс переїхала в Малібу, де оселилась зі своїм новим бойфрендом Колсоном Бейкером. Акторка зізналась, що зустріла споріднену душу та є щасливою. Познайомилась вона з новим обранцем на зйомках фільму Midnight in the Switchgrass. І хоч роман пари стрімко розвивається, знайомити Колсона з трьома дітьми Меган Фокс не поспішає.