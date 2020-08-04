Развод актеров Брайана Остина Грина и Меган Фокс стал одним из самых обсуждаемых. Пара решила расторгнуть брак после 10 лет совместной жизни. Сейчас Меган Фокс строит отношения с музыкантом Колсоном Бейкером, а ее бывший муж рассказал, как узнал об этом романе.

Брайан Остин Грин стал приглашенным гостем подкаста, передает The Daily Mail. В разговоре с ведущими актер не избежал вопросов о личной жизни. В подкасте Брайан Остин Грин вспомнил, как узнал о романе экс-возлюбленной. Деталей актер решил не предоставлять и заверил, что получил эту информацию не от прессы.

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Я узнал об отношениях Меган и Колсона по-своему. Других деталей от меня вы не получите. Скажу только, что все узнал не из СМИ,

– рассказал Брайан Остин Грин.

Кроме этого, актер не скрывал, что переживает за своих сыновей – 7-летнего Ноа, 6-летнего Боди и 3-летнего Джорни. Мальчики по-своему переживают развод родителей, а Брайан Остин Грин и Меган Фокс стараются много времени проводить с ними за беседами.

"Не стоит тешить себя иллюзиями, что на детей развод не повлияет. Как он повлияет на них, будет зависеть от нас... В семье все как и раньше: мы любим и уважаем друг друга, просто все изменилось... Самое главное сейчас – общаться как можно больше. Сейчас, по-моему, все идет хорошо... Я желаю Меган всего наилучшего. Хочу, чтобы она была счастлива", – отметил актер.

Не обошел Брайан Остин Грин и вопросов о своих романах. Актер признался, что встретил моделей Кортни Стодден и Тину Луис в инстаграме.

"Я встретил обоих в инстаграме. Пока не стал одиноким, понятия не имел, что инстаграм – большой сайт знакомств", – добавил он.

Что известно о разводе Грина и Фокс

Меган Фокс хотела развестись с Брайаном Остином Грином еще в 2016 году. Третья беременность заставила ее пересмотреть решение и дать браку еще один шанс. Однако в середине мая 2020 года пара официально развелась.

Брайан Остин Грин остался жить с детьми в Лос-Анджелесе. А вот Меган Фокс переехала в Малибу, где поселилась со своим новым бойфрендом Колсоном Бейкером. Актриса призналась, что встретила родственную душу и счастлива. Познакомилась она с новым избранником на съемках фильма Midnight in the Switchgrass. И хоть роман пары развивается стремительно, знакомить Колсона с тремя детьми Меган Фокс не спешит.