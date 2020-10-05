Знаменитий американський актор Чедвік Боузман від онкохвороби помер наприкінці серпня, але від його смерті чимало зірок та фанатів не можуть оговтатись досі. Брати знаменитого актора вирішили розповісти, що говорив актор в останні дні свого життя.

Після чотирьох років боротьби з раком товстої кишки 43-річний Чедвік Боузман помер 28 серпня у колі сім'ї в маєтку у Лос-Анджелесі. Разом з ним була його дружина Тейлор Симон Ледвард, з якою він одружився у 2019 році, а також рідні старші брати – Деррік і Кевін. Саме вони розповіли в інтерв'ю The New York Times про останні дні життя зірки "Чорної пантери".

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Кевін зазначив, що для їхньої сім'ї Чедвік залишиться назавжди Чедом – простим і чудовим чоловіком, який мав талант у всьому.

"Я завжди намагаюся думати про Чеде, а не про Чедвіка. Коли довелося ділити його зі світом, я цінував можливість ставитися до нього як до брата. Чед був талановитим, найталановитішою людиною з усіх, кого я знаю. Він завжди викладався на сто відсотків. Успіх не в тому, щоб стати найпопулярнішим в Голлівуді: якби Чед хотів займатися мистецтвом, він також зміг би про себе подбати", – пояснив Кевін.

Про свою останню зустріч з братом Деррік згадує із сумом. Адже після слів Чедвіка він зрозумів, що хвороба його забрала повністю.

"Я на останньому таймі, мені пора вийти з гри" … Коли він мені це розповів, я змінив свою молитву і більше не просив Бога зцілити і врятувати його. Я просив його виконати свою волю. І на наступний день Чедвіка не стало, – розповів Деррек.



Сім'я Чедвіка Боузмана (юний актор – внизу праворуч) / Фото The New York Times