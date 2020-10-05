Брати Чедвіка Боузмана розповіли про останні дні життя актора
Знаменитий американський актор Чедвік Боузман від онкохвороби помер наприкінці серпня, але від його смерті чимало зірок та фанатів не можуть оговтатись досі. Брати знаменитого актора вирішили розповісти, що говорив актор в останні дні свого життя.
Після чотирьох років боротьби з раком товстої кишки 43-річний Чедвік Боузман помер 28 серпня у колі сім'ї в маєтку у Лос-Анджелесі. Разом з ним була його дружина Тейлор Симон Ледвард, з якою він одружився у 2019 році, а також рідні старші брати – Деррік і Кевін. Саме вони розповіли в інтерв'ю The New York Times про останні дні життя зірки "Чорної пантери".
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Кевін зазначив, що для їхньої сім'ї Чедвік залишиться назавжди Чедом – простим і чудовим чоловіком, який мав талант у всьому.
"Я завжди намагаюся думати про Чеде, а не про Чедвіка. Коли довелося ділити його зі світом, я цінував можливість ставитися до нього як до брата. Чед був талановитим, найталановитішою людиною з усіх, кого я знаю. Він завжди викладався на сто відсотків. Успіх не в тому, щоб стати найпопулярнішим в Голлівуді: якби Чед хотів займатися мистецтвом, він також зміг би про себе подбати", – пояснив Кевін.
Про свою останню зустріч з братом Деррік згадує із сумом. Адже після слів Чедвіка він зрозумів, що хвороба його забрала повністю.
"Я на останньому таймі, мені пора вийти з гри" … Коли він мені це розповів, я змінив свою молитву і більше не просив Бога зцілити і врятувати його. Я просив його виконати свою волю. І на наступний день Чедвіка не стало, – розповів Деррек.
Сім'я Чедвіка Боузмана (юний актор – внизу праворуч) / Фото The New York Times