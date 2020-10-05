Знаменитый американский актер Чедвик Боузман от онкоболезни умер в конце августа, но от его смерти многие звезды и фанаты не могут прийти в себя до сих пор. Братья знаменитого актера решили рассказать, что говорил актер в последние дни своей жизни.

После четырех лет борьбы с раком толстой кишки 43-летний Чедвик Боузман умер 28 августа в кругу семьи в имении в Лос-Анджелесе. Вместе с ним была его жена Тейлор Симон Ледвард, на которой он женился в 2019 году, а также родные старшие братья – Деррик и Кевин. Именно они рассказали в интервью The New York Times о последних днях жизни звезды "Черной пантеры".

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Кевин отметил, что для их семьи Чедвик останется навсегда Чедом – простым и замечательным мужчиной, который обладал талантом во всем.

"Я всегда стараюсь думать о Чеде, а не о Чедвика. Когда пришлось делить его с миром, я ценил возможность относиться к нему как к брату. Чед был талантливым, талантливым человеком из всех, кого я знаю. Он всегда выкладывался на сто процентов. Успех не в том, чтобы стать самым популярным в Голливуде: если бы Чед хотел заниматься искусством, он также смог бы о себе позаботиться", – пояснил Кевин.

О своей последней встрече с братом Деррик вспоминает с грустью. Ведь после слов Чедвика он понял, что болезнь его забрала полностью.

"Я на последнем тайме, мне пора выйти из игры" ... Когда он мне это рассказал, я изменил свою молитву и больше не просил Бога исцелить и спасти его. Я просил его исполнить свою волю. И на следующий день Чедвика не стало,

– рассказал Деррек.



Семья Чедвика Боузмана (юный актер – внизу справа) / Фото The New York Times