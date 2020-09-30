Популярна британська модель Демі Роуз продовжує розбурхувати мережу сексуальними образами. Цього разу зірка продемонструвала пишні форми у бежевому боді.

Гаряча британська модель Демі Роуз не соромиться позувати у відвертому вбранні, або ж зовсім без одягу. Сексуальні світлини вона викладає на свою сторінку в інстаграмі та щоразу заводить мережу.

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Британка постала перед камерою на тлі стіни, еротично продемонструвавши вигини тіла. Демі позувала у бежевому боді з глибоким вирізом до рівня грудей. Модель засвітила пишні стегна та тонку талію.

На іншій світлині Демі Роуз позувала спиною до об'єктива, а її довге розпущене волосся ледь прикривало оголені пружні сідниці, що робило світлину особливо гарячою та сексуальною. Свій еротичний образ Роуз доповнила капелюшком в тон. Вона також зробила звичний макіяж, підкресливши губи нюдовим блиском, а очі – темними стрілками.

Зваблива модель впевнено дивилась в камеру, демонструючи пікантні форми. Світлини Демі Роуз набувають все більшої популярності, адже менш ніж за добу їх вподобали близько 400 тисяч разів.



Гарячі фото Демі Роуз / Instagram / @demirose