В боди с глубоким вырезом: Деми Роуз обнажила упругие ягодицы – жаркие фото
Популярная британская модель Деми Роуз продолжает будоражить сеть сексуальными образами. На этот раз звезда продемонстрировала пышные формы в бежевом боди.
Горячая британская модель Деми Роуз не стесняется позировать в откровенных нарядах, или же совсем без одежды. Сексуальные фотографии она выкладывает на свою страницу в инстаграме и каждый раз заводит сеть.
Горячо! Прикрыла обнаженную грудь рукой: Деми Роуз взбудоражила сеть сексуальным образом – фото 18+
Британка оказалась перед камерой на фоне стены, эротично продемонстрировав изгибы тела. Деми позировала в бежевом боди с глубоким вырезом до уровня груди. Модель засветила пышные бедра и тонкую талию.
На другой фотографии Деми Роуз позировала спиной к объективу, а ее длинные распущенные волосы едва прикрывали обнаженные упругие ягодицы, что делало фотографию особенно горячей и сексуальной. Свой эротический образ Роуз дополнила шляпкой в тон. Она также сделала привычный макияж, подчеркнув губы нюдовим блеском, а глаза – темными стрелками.
Обольстительная модель уверенно смотрела в камеру, демонстрируя пикантные формы. Фотографии Деми Роуз приобретают все большую популярность, ведь менее чем за сутки их лайкнули около 400 тысяч раз.
Горячие фото Деми Роуз / Instagram / @demirose
Горячие фото Деми Роуз / Instagram / @demirose