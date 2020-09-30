Популярная британская модель Деми Роуз продолжает будоражить сеть сексуальными образами. На этот раз звезда продемонстрировала пышные формы в бежевом боди.

Горячая британская модель Деми Роуз не стесняется позировать в откровенных нарядах, или же совсем без одежды. Сексуальные фотографии она выкладывает на свою страницу в инстаграме и каждый раз заводит сеть.

Горячо! Прикрыла обнаженную грудь рукой: Деми Роуз взбудоражила сеть сексуальным образом – фото 18+

Британка оказалась перед камерой на фоне стены, эротично продемонстрировав изгибы тела. Деми позировала в бежевом боди с глубоким вырезом до уровня груди. Модель засветила пышные бедра и тонкую талию.

На другой фотографии Деми Роуз позировала спиной к объективу, а ее длинные распущенные волосы едва прикрывали обнаженные упругие ягодицы, что делало фотографию особенно горячей и сексуальной. Свой эротический образ Роуз дополнила шляпкой в ​​тон. Она также сделала привычный макияж, подчеркнув губы нюдовим блеском, а глаза – темными стрелками.

Обольстительная модель уверенно смотрела в камеру, демонстрируя пикантные формы. Фотографии Деми Роуз приобретают все большую популярность, ведь менее чем за сутки их лайкнули около 400 тысяч раз.



Горячие фото Деми Роуз​ / Instagram / @demirose