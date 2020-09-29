Британская модель Деми Роуз не прекращает будоражить воображение поклонников эротическими снимками. Она позировала перед камерой полностью обнажив пышную грудь.

25-летняя звезда не стесняется обнажаться и показывать свои прелести многомиллионной публике. Лента ее страницы в Инстаграме наполнена сексапильными кадрами, которые активно комментируют и распространяют подписчики.

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На днях Деми предстала перед камерой в чрезвычайно смелом образе. Она позировала на балконе, а позади нее было безбрежное море и горы. Однако больше всего внимание привлекает не локация, а внешний вид Роуз.

Горячая брюнетка полностью обнажилась, прикрыв аппетитные ягодицы стильным платком, который завязала набок. А вот пышную обнаженную грудь Деми решила прикрыть рукой. Такие снимки произвели настоящий фурор в сети, ведь менее, чем за сутки их лайкнули более 400 тысяч раз.

Длинные роскошные волосы знаменитость уложила ровно и дополнила красивым ободком с изображением змеи. Также модель надела роскошные кольца на пальцы и продемонстрировала идеальный красный маникюр. На лице она сделала фирменный макияж с коричневой помадой на губах. Она проницательно и обольстительно смотрит в камеру, щеголяя своей сексуальностью и демонстрируя пышные прелести.

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