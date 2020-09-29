Британська модель Демі Роуз не припиняє розбурхувати уяву шанувальників еротичними знімками. Вона позувала перед камерою, повністю оголивши пишні груди.

25-річна зірка не соромиться оголюватися та показувати свої принади багатомільйонній публіці. Стрічка її сторінці в інстаграмі наповнена сексапільними кадрами, які активно коментують та поширюють підписники.

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Днями Демі постала перед камерою у надзвичайно сміливому образі. Вона позувала на балконі, а позаду неї було безмежне море та гори. Проте найбільше увагу привертає не локація, а зовнішній вигляд Роуз.

Гаряча брюнетка повністю оголилася, прикривши апетитні сідниці стильною хусткою, яку зав'язала набік. А ось пишні оголені груди Демі вирішила прикрити рукою. Такі світлини спричинили справжній фурор в мережі, адже менш, ніж за добу їх вподобали понад 400 тисяч разів.

Довге розкішне волосся знаменитість вклала рівно і доповнила красивим обідком із зображенням змії. Також модель одягнула розкішні каблучки на пальці та продемонструвала ідеальний червоний манікюр. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж з коричневою помадою на губах. Вона проникливо і звабливо дивиться в камеру, хизуючись своєю сексуальністю та демонструючи пишні принади.

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