Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес засвітила пишні оголені груди у відвертому вбранні. Фото швидко розбурхало мережу та викликало активні обговорення серед шанувальників знаменитості.

51-річна Дженніфер Лопес не припиняє хизуватися ідеальними формами і активно поширює еротичні знімки на особистій інстаграм-сторінці. Вона постає перед камерою в ефектних образах, від яких в захваті публіка.

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У власному фотоблогу голлівудська зірка вирішила показати, як минає її недільний ранок. Вона позувала на веранді свого маєтку із чашкою ароматного чаю у руці.

Артистка зображена у червоно-білій сукні з відвертим декольте. Під вбрання виконавиця не одягала нижньої білизни, тому засвітила пишні оголені груди. Доповнила звабливий look мінімалістичними сережками бежевого кольору.

Волосся Лопес зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках з нюдовим блиском на губах.

"Час недільного чаювання", – написала під фото Дженніфер.