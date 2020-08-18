Нещодавно зіркова пара Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес здійснила масштабну спільну покупку. Наречені придбали небаченої розкоші маєток в Маямі. Вартість нерухомості оцінюють у 40 мільйонів доларів.

Взимку 2019 року 51-річна співачка Дженніфер Лопес та 45-річний бейсболіст Алекс Родрігес купили перше сімейне гніздечко на узбережжі океану в Малібу. Проте розкішний особняк перебував у власності знаменитостей недовго, адже в липні вони виставили його на продаж за 8 мільйонів доларів. Натомість пара вирішила придбати куди дорожчий будинок в Маямі. Як інформує TMZ, його вартість складає 40 мільйонів доларів – понад один мільярд гривень.

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Маєток Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса розташований на Зоряному острові, де свого часу жили Сильвестр Сталлоне, Мадонна, Вілл Сміт та інші голлівудські знаменитості. Тому будинок пари прихований від зайвих очей та закритий від сторонніх гостей, як і сам елітний острів.

Прибудинкова територія площею майже в 4 тисячі квадратних метрів вирізняється небаченою красою – величезним басейном, терасою з зоною відпочинку, власним пірсом для паркування яхт, з якого відкривається фантастичний вид на Біскайську затоку та вогні нічного міста.

У маєтку 10 спалень, 12 ванних кімнат, кілька віталень, кухня шеф-кухаря в індустріальному стилі й окрема їдальня, виноробна кімната, бібліотека, ліфт, гардеробна кімната і гараж на три автомобіля.

Наразі невідомо, чи стане цей особняк постійним місцем проживання для Дженніфер Лопес, Алекса Родрігеса та чотирьох їхніх дітей від попередніх стосунків. Справа в тому, що обранець попдіви вже володіє не менш престижним будинком у районі Корал-Ґейблз в Маямі.



Маєток Дженніфер Лопес в Маямі / Фото: Duree and company



Маєток Дженніфер Лопес в Маямі / Фото Zillow.com



Маєток Дженніфер Лопес в Маямі / Фото: Duree and company



Маєток Дженніфер Лопес в Маямі / Фото: Duree and company Маєток Дженніфер Лопес в Маямі / Фото: Duree and company

Маєток Дженніфер Лопес в Маямі: відео