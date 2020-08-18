Недавно звездная пара, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, осуществила масштабную совместную покупку. Супруги приобрели невиданной роскоши поместье в Майами. Стоимость недвижимости оценивают в 40 миллионов долларов.

Зимой 2019 года 51-летняя певица Дженнифер Лопес и 45-летний бейсболист Алекс Родригес купили первое семейное гнездышко на побережье океана в Малибу. Однако роскошный особняк находился в собственности знаменитостей недолго, так как в июле они выставили его на продажу за 8 миллионов долларов. Между тем пара решила приобрести куда более дорогой дом в Майами. Как информирует TMZ, его стоимость составляет 40 миллионов долларов – больше одного миллиарда гривен.

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Особняк Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса находится на Звездном острове, где в свое время жили Сильвестр Сталлоне, Мадонна, Уилл Смит и другие голливудские знаменитости. Поэтому дом пары скрыт от лишних глаз и закрыт от посторонних гостей, как и сам элитный остров.

Придомовая территория площадью почти в 4 тысячи квадратных метров отличается невиданной красотой – огромным бассейном, террасой с зоной отдыха, собственным пирсом для парковки яхт, с которого открывается фантастический вид на Бискайский залив и огни ночного города.

В поместье 10 спален, 12 ванных комнат, несколько гостиных, кухня шеф-повара в индустриальном стиле и отдельная столовая, винодельческая комната, библиотека, лифт, гардеробная комната и гараж на три автомобиля. Пока неизвестно, станет ли этот особняк постоянным местом жительства для Дженнифер Лопес, Алекса Родригеса и четырех их детей от предыдущих отношений. Дело в том, что избранник поп-дивы уже владеет не менее престижным домом в районе Корал-Гейблз в Майами.



Поместье Дженнифер Лопес в Майами / Фото: Duree and company



Имение Дженнифер Лопес в Майами / Фото Zillow.com



Поместье Дженнифер Лопес в Майами / Фото: Duree and company



Поместье Дженнифер Лопес в Майами / Фото: Duree and company Поместье Дженнифер Лопес в Майами / Фото: Duree and company

Имение Дженнифер Лопес в Майами: видео