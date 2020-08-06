Вышитые вещи получают все большую популярность в мире. К любительницам такого оригинального наряда присоединилась и знаменитая модница Дженнифер Лопес.

Папарацци сфотографировали звезду 5 августа в Лос-Анджелесе, а фото уже опубликовало в инстаграме издание Just Jared. Дженнифер Лопес отправилась со своим женихом Алексом Родригесом на ужин в один из ресторанов города.

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Для свидания Джей Ло выбрала летнее белоснежное платье свободного покроя. И особым декором образа стала разноцветная вышивка, которая украшала верх платья. Артистка завершила образ босоножками на каблуках и аксессуарами. Не забыла Дженнифер Лопес и о защитной маске: во время пандемии певица даже на велопрогулку надевает ее.

Какие еще звезды надевают вышиванку

Но Дженнифер Лопес не единственная звезда, которая охотно примеряет вышитый наряд. Деми Мур, Кэтрин Зета-Джонс, Адель, Джордан Данн, Дита фон Тиз, Риз Уизерспун и другие знаменитые красавицы охотно носят вышитую одежду. И в королевских семьях не обходят этот тренд. В гардеробе королевы Иордании Рании есть десятки вышитых платьев, рубашек и пиджаков.



Королева Иордании Рания / Фото Instagram / @queenrania



Риз Уизерспун з подругами / Фото Instagram / @reesewitherspoon​



Джордан Данн в украинской вышиванке / Фото Instagram / @jourdandunn



Деми Мур в украинском платье / Фото Instagram / @demi.moore



Певица Адель в вышиванке / Фото Vogue