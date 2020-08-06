Вишиті речі отримують все більшу популярність у світі. До любительок такого оригінального вбрання долучилась і знаменита модниця Дженніфер Лопес.

Папараці сфотографували зірку 5 серпня в Лос-Анджелесі, а фото вже поширили в інстаграмі видання Just Jared. Дженніфер Лопес вирушила зі своїм нареченим Алексом Родрігесом на вечерю в один з ресторанів міста.

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Для побачення Джей Ло обрала літню білосніжну сукню вільного крою. Та особливим декором образу стала різнокольорова вишивка, яка оздоблювала верх плаття. Артистка завершила образ босоніжками на підборах та аксесуарами. Не забула Дженніфер Лопес і про захисну маску: у час пандемії співачка навіть на велопрогулянку одягає її.

Які ще зірки одягають вишиванку

Та Дженніфер Лопес не єдина зірка, яка залюбки приміряє вишите вбрання. Демі Мур, Кетрін Зета-Джонс, Адель, Джордан Данн, Діта фон Тіз, Різ Візерспун та інші знамениті красуні залюбки носять вишитий одяг. І в королівських родинах не оминають цього тренду. Так. в гардеробі королеви Йорданії Ранії є десятки вишитих суконь, сорочок та піджаків.



Королева Йорданії Ранія / Фото Instagram / @queenrania



Різ Візерспун з подругами / Фото Instagram / @reesewitherspoon​



Джордан Данн в українській вишиванці / Фото Instagram / @jourdandunn



Демі Мур в українській сукні / Фото Instagram / @demi.moore



Співачка Адель у вишиванці / Фото Vogue