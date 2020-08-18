Американская певица и актриса Дженнифер Лопес засветила пышную обнаженную грудь в откровенном наряде. Фото быстро взбудоражило сеть и вызвало активные обсуждения среди поклонников знаменитости.

51-летняя Дженнифер Лопес не прекращает щеголять идеальными формами и активно распространяет эротические снимки на личной инстаграм-странице. Она предстает перед камерой в эффектных образах, от которых в восторге публика.

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В собственном фотоблоге голливудская звезда решила показать, как проходит ее воскресное утро. Она позировала на веранде своего поместья с чашкой ароматного чая в руке.

Артистка изображена в красно-белом платье с откровенным декольте. Под наряд исполнительница не надевала нижнего белья, поэтому засветила пышную обнаженную грудь. Дополнила обольстительный look минималистичными серьгами бежевого цвета.

Волосы Лопес собрала в прическу сзади, а на лице сделала макияж в естественных оттенках с нюдовым блеском на губах.

"Время воскресного чаепития", – написала под фото Дженнифер.