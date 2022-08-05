У 2014 році Наталя переїхала з тимчасово окупованого Криму до Львова, та почала вивчати діалекти, досліджуючи їх особливості. Саме це спонукало блогерку створити свій проєкт, де вона досліджує вислови та слова окремих регіонів.

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Наталя щиро хоче, щоб українці полюбили свою рідну мову в будь-якій точці країни та пишалися своїми унікальними виразами та словами.

Спочатку Наталя майже не використовували українську мову та мала проблеми з розумінням багатьох слів – вони були зовсім інші, відмінні від літературного варіанту.

У Львові блогерка часто не могла зрозуміти, що хочуть від неї мешканці – львівська гвара важко давалася Наталі.

Наталя Місюк, авторка проєкту / Фото Давай займемось текстом

Попри те, що вона розмовляла здебільшого російською, на допомогу Наталі прийшли родинні погади, коли її родичі казали дотепні вислови українською. Саме ці фразеологізми допомогли блогерці акліматизуватись у Львові.

До свого проєкту Наталя займалась маркетингом на фрілансі. І, переїхавши до Львова, дівчина помітила, що багато хто не може цікаво та автентично розповісти про себе та свою роботу.

Тому у 2019 році Наталя створила свій ютуб-канал про мовні особливості. Згодом "Давай займемось текстом" перетворився на текстовий проєкт – виною цьому стала пандемія та смерть близького друга Наталі.



Наталя створила свій блог у 2019 році / Фото Давай займемось текстом

У своєму блозі Наталя прагне зробити навчання українською цікавим та дотепним, щоб воно не асоціювалося з нудними підручниками та викликало приємні асоціації.

Регулярно на сторінці Наталі з'являються нові підбірки слів та фраз, які притамання різним регіонам України. Так люди з однієї області зможуть порозумітися з мешканцями іншої та збагатити свій словниковий запас.

Як говорять представники різних регіонів / Колаж 24 каналу з фото Давай займемось текстом

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Наталя продовжує вести свою сторінку позитивно та оптимістично – це допомагає читачам психологічно та допомагає зацікавитися людям, які нещодавно перейшли на українську.

Іноді буває складно знайти в собі сили, щоби зробити контент бадьорим, бо бачу всі новини, життя стало складним. Але коли починаю шукати щось оптимістичне та життєствердне, у самої покращується настрій, і є сили щоранку вставати й розв’язувати всі питання,

– розповіла вона.

Як говорять представники різних регіонів / Колаж 24 каналу з фото Давай займемось текстом

Як говорять представники різних регіонів / Колаж 24 каналу з фото Давай займемось текстом

Як говорять представники різних регіонів / Колаж 24 каналу з фото Давай займемось текстом