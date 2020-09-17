Популярна українська телеведуча Катя Осадча після святкування дня народження відправилася на відпочинок в Туреччину. Вона разом із чоловіком Юрієм Горбуновим насолоджується теплими днями і приймає сонячні ванни на березі моря.

Знаменитість також не втрачає нагоди похизуватися стрункою фігурою. На особистій інстаграм-сторінці вона вже встигла опублікувати серію фото у звабливому купальнику.

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Колеги телеведучої вирішили подарувати на день народження поїздку у сонячну Туреччину. Осадча неймовірно зраділа такому неочікуваному відпочинку і вже сповна насолоджується ним разом із коханим. Катя вже встигла зробити декілька захоплюючих кадрів, під час перегляду яких перехоплює подих.

На фото зірка зображена, плаваючи у морі. Вона релаксує та отримує задоволення від кожної миті. Осадча одягнула блакитний купальник-бандо, який гарно підкреслив її форми. Привертає увагу також бездоганна фігура знаменитості.

Оскільки Осадча є прихильницею натуральної вроди, то у вільний від роботи час вона не користується натуральною косметикою. Неодноразово Катя поставала перед камерою без макіяжу, демонструючи природну красу. Поїздка у Туреччину не стала винятком. А от волосся цього разу зірка зібрала у пучок ззаду.

Блакить… Після втечі з дня народження. Дякую редакції за ці маленькі канікули,

– написала в дописі ведуча.



Катя Осадча у блакитному купальнику / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча плаває у морі / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча похизувалася бездоганним тілом у купальнику / Instagram / @kosadcha