Успішна блогерка, дружина українського телеведучого Нікіти Добриніна Даша Квіткова вкотре розбурхала мережу еротичним фото. Зірка зробила спекотний кадр у фешенебельному готелі під час поїздки до Львова.

Блогерка обожнює красиві знімки. Вона часто радує понад мільйонну аудиторію підписників креативними фотографіями та активно працює над створенням цікавого контенту. На інстаграм-сторінці Даші вкотре з'явилася спекотна та, водночас, надзвичайно естетична світлина.

Читайте також У прозорому боді: Даша Квіткова приголомшила відвертим образом – фото

Даша Квіткова незмінно вражає оригінальними ідеями для фото. Вона вміє продемонструвати жіночність та сексуальність. Багато натхнення є під час подорожей. Так, на вікенд Квіткова разом із коханим Нікітою Добриніним відправилися до Львова.

Зіркове подружжя зупинилося в одному із найкращих готелів в центрі міста. Пара обрала комфортабельні апартаменти, які додали короткій мандрівці особливої, затишної атмосфери. Саме у готельному номері Даша влаштувала звабливу фотосесію, результатом якої поділилася у своєму профілі.

Блогерка еротично позувала на білосніжному ліжку. Вона постала перед камерою повністю оголеною, а інтимні зони прикрила ковдрою. На фото можна побачити браслет на руці Даші, красивий манікюр і кольорове татуювання у вигляді троянди, що розташоване на досить пікантній частині тіла.

"Добрий ранок очима чоловіка", – знаменитість з ніжністю підписала кадр.



Еротичне фото Даші Квіткової / Instagram / @kvittkova