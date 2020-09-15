Успешная блогер, жена украинского телеведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова в очередной раз взбудоражила сеть эротическим фото. Звезда сделала жаркий кадр в фешенебельном отеле во время поездки во Львов.

Блогер обожает красивые снимки. Она часто радует более чем миллионную аудиторию подписчиков креативными фотографиями и активно работает над созданием интересного контента. На инстаграм-странице Даши в который раз появилась жаркая и одновременно чрезвычайно эстетичная фотография.

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Даша Квиткова неизменно поражает оригинальными идеями для фото. Она умеет продемонстрировать женственность и сексуальность. Много вдохновения есть во время путешествий. Так, на уикенд Квиткова вместе с любимым Никитой Добрыниным отправились во Львов.

Звездные супруги остановились в одном из лучших отелей в центре города. Пара выбрала комфортабельные апартаменты, которые добавили короткому путешествию особую, уютную атмосферу. Именно в гостиничном номере Даша устроила обольстительную фотосессию, результатом которой поделилась в своем профиле.

Блогер эротично позировала на белоснежной кровати. Она предстала перед камерой полностью обнаженной, а интимные зоны прикрыла одеялом. На фото можно увидеть браслет на руке Даши, красивый маникюр и цветную татуировку в виде розы, которая расположена на довольно пикантной части тела.

"Доброе утро глазами мужа", – знаменитость с нежностью подписала кадр.



Эротическое фото Даши Квитковой / Instagram / @kvittkova