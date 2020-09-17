Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая после празднования дня рождения отправилась на отдых в Турцию. Она вместе с мужем Юрием Горбуновым наслаждается теплыми днями и принимает солнечные ванны на берегу моря.

Знаменитость также не упускает случая похвастаться стройной фигурой. На личной инстаграм-странице она уже успела опубликовать серию фото в соблазнительных купальниках.

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Коллеги телеведущей решили подарить на день рождения поездку в солнечную Турцию. Осадчая невероятно обрадовалась такому неожиданному отдыху и уже сполна наслаждается им вместе с любимым. Катя уже успела сделать несколько увлекательных кадров, во время просмотра которых захватывает дыхание.

На фото звезда изображена, плавая в море. Она релаксирует и получает удовольствие от каждого мгновения. Осадчая надела голубой купальник-бандо, который красиво подчеркнул ее формы. Привлекает внимание также безупречная фигура знаменитости.

Поскольку Осадчая является поклонницей натуральной красоты, то в свободное от работы время она не пользуется косметикой. Неоднократно Катя представала перед камерой без макияжа, демонстрируя естественную красоту. Поездка в Турцию не стала исключением. А вот волосы на этот раз звезда собрала в пучок сзади.

Голубизна ... после побега с дня рождения. Спасибо редакции за эти маленькие каникулы,

– написала в заметке ведущая.



Катя Осадчая в голубом купальнике / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая плавает в море / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая похвасталась безупречным телом в купальнике / Instagram / @kosadcha